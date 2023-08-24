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О гибели Уткина и Пригожина…

О гибели Уткина и Пригожина…

Ну, вот и развязка. Пригожин, Уткин и еще восемь человек, авиакатастрофа. Мгновенный отказ систем управления самолетом.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Для того, чтобы рассуждать о Вагнере, как о молотке, надо там служить и видеть все изнутри. Остальные ваши домыслы характеризуют скорее лично вас, а не ЧВК Вагнер!
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18 мин.
Александр Рожков
Ви балшой яснавидец!
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18 мин.
HotRS
Не суперлайнер. Самолет бизнес-класса повышенной комфортности. 13-местный. Несколько спальных мест. Длина 26 метров. Стоимость около 24-25 млн. баксов. Для сравнения Боинг 777 стоит около 300 млн. долларов.
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11 мин.

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