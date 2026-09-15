Группа подростков избила и ограбила школьника в Барнауле

Со школьника забрали поясную сумку и ремень после нападения В Барнауле на улице Петра Сухова шестеро подростков 13 сентября напали на 16-летнего юношу, сообщает паблик "В КУРСЕ 22".
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