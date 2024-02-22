Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций

В Лиге конференций завершились ответные матчи первого раунда плей-офф. Из 1/16 финала в следующий круг пробились «Аякс» (Нидерланды), «Динамо» З (Хорватия), «Олимпиакос» (Греция), «Юнион» (Бельгия), «Серветт» (Швейцария), «Штурм» (Австрия), «Мольде» (Норвегия) и «Маккаби» Х (Израиль).
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