США предупреждают Турцию о «последствиях» за экспорт военной продукции США в Россию

Представители Вашингтона официально предупредили Турцию о неких «последствиях», если страна не сократит экспорт в Россию военной техники США, которая имеет жизненно важное значение для военной машины Москвы.
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