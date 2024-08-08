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Будни мужчин. Все что нам интересно

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США предупреждают Турцию о «последствиях» за экспорт военной продукции США в Россию

США предупреждают Турцию о «последствиях» за экспорт военной продукции США в Россию

Представители Вашингтона официально предупредили Турцию о неких «последствиях», если страна не сократит экспорт в Россию военной техники США, которая имеет жизненно важное значение для военной машины Москвы.

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