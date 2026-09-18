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Овчинский: проект «Месяц градостроительства» получил награду за вклад в строительную отрасль

Овчинский: проект «Месяц градостроительства» получил награду за вклад в строительную отрасль

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что проект Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Месяц градостроительства – 70 лет на высоте» удостоен спецнаграды «За вклад в развитие отрасли» международной премии WOW Awards .

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