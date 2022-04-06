Лонзо Болл, скорее всего, пропустит остаток сезона

Ожидается, что разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл пропустит оставшуюся часть сезона-2021/21, сообщает инсайдет The Athletic Шэмс Чарания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх