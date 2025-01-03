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Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Чофениг, Пашке, Херль, Крафт, Веллингер, Гайгер, Дешванден, Линдвик выступят в квалификации

Прыжки с трамплина «Турне четырех трамплинов» 3-й этап Инсбрук, Австрия HS128 Квалификация Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

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