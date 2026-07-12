Под ударами ВС РФ противник теряет всё больше территорий к северу от Сум Российские войска с начала суток заняли новые территории в Сумской области.
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Под ударами ВС РФ противник теряет всё больше территорий к северу от Сум Российские войска с начала суток заняли новые территории в Сумской области.
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