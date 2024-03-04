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Очистные сооружения могут построить в Малой Пурге

Очистные сооружения могут построить в Малой Пурге

Малая Пурга. В селе Малая Пурга планируют построить очистные сооружения. Как рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев, средства на это могут быть получены в рамках программы комплексного развития сельских территорий (КРСТ).

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