Очистные сооружения могут построить в Малой Пурге

Малая Пурга. В селе Малая Пурга планируют построить очистные сооружения. Как рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев, средства на это могут быть получены в рамках программы комплексного развития сельских территорий (КРСТ).
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