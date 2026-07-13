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Юран после 0:1 «Урала» от «Торпедо»: «Первый блин – комом. Мяч не залетал, к сожалению, блин. Задачу с командой я решу, в этом вообще нет сомнений»

Главный тренер « Урала »  Сергей Юран с помощью пословицы объяснил поражение своей команды от « Торпедо » в 1-м туре нового сезона Лиги PARI (0:1).

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