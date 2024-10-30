Убивать бездомных животных разрешили в одном регионе России

Убивать бездомных животных разрешили в одном регионе РоссииДепутаты парламента Кемеровской области приняли закон, который разрешает умерщвление агрессивных бездомных животных, или невостребованных животных в приютах.
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