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Калуга-поиск

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12 августа небо покажет сразу три редких явления

12 августа небо покажет сразу три редких явления

Август подарит любителям астрономии один из самых зрелищных дней года. 12 августа на небе можно будет наблюдать сразу три крупных астрономических события: парад шести планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды.

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