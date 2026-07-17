12 августа небо покажет сразу три редких явления

Август подарит любителям астрономии один из самых зрелищных дней года. 12 августа на небе можно будет наблюдать сразу три крупных астрономических события: парад шести планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды.
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