В  Екатеринбургском метрополитене начали устанавливать новые турникеты

На станциях, где началась замена, рядом с турникетами временно будут работать сотрудники метро с валидаторамиЗамена старых турникетов на современные новые началась в ночь на 13 декабря в Екатеринбургском метрополитене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии