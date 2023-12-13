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В  Екатеринбургском метрополитене начали устанавливать новые турникеты

В  Екатеринбургском метрополитене начали устанавливать новые турникеты

На станциях, где началась замена, рядом с турникетами временно будут работать сотрудники метро с валидаторамиЗамена старых турникетов на современные новые началась в ночь на 13 декабря в Екатеринбургском метрополитене.

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