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ЕС рассматривает возможность введения санкций против ФНБ и ряда российских банков

ЕС рассматривает возможность введения санкций против ФНБ и ряда российских банков

Члены Евросоюза изучают возможность введения ограничений в отношении «Росбанка», «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант его проекта.

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