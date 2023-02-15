ЕС рассматривает возможность введения санкций против ФНБ и ряда российских банков

Члены Евросоюза изучают возможность введения ограничений в отношении «Росбанка», «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант его проекта.
Члены Евросоюза изучают возможность введения ограничений в отношении «Росбанка», «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант его проекта.
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