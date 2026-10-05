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«Сука, тебе не повезло»: пресс-секретарь тюменского департамента обматерил и унизил журналистку URA.RU. Скрин

Пресс-секретарь департамента образования администрации Тюмени Иван Рябцев обматерил журналистку URA.RU Анастасию Григорьеву.

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