В Госдуму обратились с предложением основать День защитника исторической правды

В России выставили на рассмотрение предложение основать День защитника исторической правды. К председателю Госдумы Вячеславу Володину с данной инициативой обратился руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.
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