Цивилева отметила очень большой потенциал эндопротезирования

Статс-секретарь - заместитель обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что эндопротезирование имеет большой потенциал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АК Глава ГРУ тайно в...
- Глава ГРУ тайно в...
- Допрыгался: Пашин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым