Происшествия
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Происшествия

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Главе ведомства будет представлен доклад об установлении обстоятельств противоправных действий мужчины в Ростовской области

Главе ведомства будет представлен доклад об установлении обстоятельств противоправных действий мужчины в Ростовской области

В социальных медиа сообщалось, что жители дома в городе Волгодонске обратились в Следственный комитет России с просьбой обратить внимание на ситуацию, связанную с угрозами в адрес граждан, в том числе детей, со стороны одного из соседей.

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