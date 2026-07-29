Главе ведомства будет представлен доклад об установлении обстоятельств противоправных действий мужчины в Ростовской области

В социальных медиа сообщалось, что жители дома в городе Волгодонске обратились в Следственный комитет России с просьбой обратить внимание на ситуацию, связанную с угрозами в адрес граждан, в том числе детей, со стороны одного из соседей.
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