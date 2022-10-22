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Платежка «Сибири» – 481 млн рублей. Больше всех получают Бек и Мерфи – 45 и 40 млн («СЭ»)

Платежка «Сибири» – 481 млн рублей, больше всех получают Тэйлор Бек и Тревор Мерфи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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