БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 618 подписчиков

«Русские уже ломают замок на воротах в Краматорск»: Создававшуюся годами фортификацию ВСУ наш разносят в считаные дни

«Русские уже ломают замок на воротах в Краматорск»: Создававшуюся годами фортификацию ВСУ наш разносят в считаные дни

О чем молчит Минобороны РФ — и почему это молчание жутко пугает «драпатых» Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС «За последнюю неделю российская армия установила полный контроль над городами Часов Яр и Константиновка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии