Более 600 соцобъектов Петербурга подключили к сетям энергоснабжения в этом году

С начала 2023 года более 600 социальных объектов в Петербурге были успешно подключены к сетям энергоснабжения, включая 400 образовательных учреждений, 200 учреждений здравоохранения и 30 спортивных объектов.
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