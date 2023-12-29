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Более 600 соцобъектов Петербурга подключили к сетям энергоснабжения в этом году

Более 600 соцобъектов Петербурга подключили к сетям энергоснабжения в этом году

С начала 2023 года более 600 социальных объектов в Петербурге были успешно подключены к сетям энергоснабжения, включая 400 образовательных учреждений, 200 учреждений здравоохранения и 30 спортивных объектов.

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