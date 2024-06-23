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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нагельсманн раскритиковал скользкий газон во Франкфурте: «Тяжелые игроки будто ездят на летней резине зимой. Не хочу, чтобы кто-то вылетел на полгода из-за отсутствия сцепления»

Нагельсманн раскритиковал скользкий газон во Франкфурте: «Тяжелые игроки будто ездят на летней резине зимой. Не хочу, чтобы кто-то вылетел на полгода из-за отсутствия сцепления»

Германия сегодня сыграет со Швейцарией во Франкфурте. Немцы проводили на этом стадионе товарищеский матч с Нидерландами (2:1) в марте, тогда игроки часто поскальзывались.

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