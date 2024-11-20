Антимонопольный регулятор Великобритании одобрил инвестиции Alphabet в Anthropic

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) одобрило партнерство и инвестиции Alphabet в конкурирующую компанию Anthropic, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, и пришло к выводу, что они не подлежат расследованию в соответствии с действующими правилами слияний.