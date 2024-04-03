Что заставило противника переходить от военных методов борьбы к террористическим...

Natalija Osminina

Автор не совсем прав. Когда амеры готовились к войне с Россией на Украине, а это было задолго до 2014-го года, вот тогда они имели в запасе этот план Б- вести войну на истощение, если не выйдет блицкриг -что Россия втянется в изнурительную войну, и тогда при подходе СВО к западным границам, они её добьют всей НАТОй. Но это было из серии мечт, поскольку в этот капкан Россия идти не хотела, понимая, что это кончится ТЯО и СЯО. Но НАТО было уверено, что такого не будет, поскольку еще жило в иллюзиях, что красная кнопка контроля за ядерным оружием России (которую в 1994 году сдал Ельцин, скрепив таким образом Договор о "Партнерстве ради мира"), все еще находится у них. Но когда в начале января они с ужасом обнаружили, что Путин их перехитрил, США свои планы резко пересмотрели. И вот тогда и сделали ставку на терроризм. Отсюда и появилась Нуланд со своим планом теракта №1 на концерте Шамана.