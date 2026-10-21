В четверг, 22 октября в 19:00 Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре (ЦНТБ СиА) в Тимирязевском районе приглашает всех желающих на моноспектакль заслуженного артиста России Владимира Завикторина «Звени, златая Русь» по произведениям Сергея Есенина.