В четверг, 22 октября в 19:00 Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре (ЦНТБ СиА) в Тимирязевском районе приглашает всех желающих на моноспектакль заслуженного артиста России Владимира Завикторина «Звени, златая Русь» по произведениям Сергея Есенина.
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