МЧС: спасатели вытащили из-подо льда лошадь в Забайкалье

Пожарные Забайкалья спасли провалившуюся под лед лошадь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Животное вышло на замерзшую реку недалеко от города Шилка, но поверхность не выдержала, и лошадь оказалась в воде.
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