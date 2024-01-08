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МЧС: спасатели вытащили из-подо льда лошадь в Забайкалье

МЧС: спасатели вытащили из-подо льда лошадь в Забайкалье

Пожарные Забайкалья спасли провалившуюся под лед лошадь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Животное вышло на замерзшую реку недалеко от города Шилка, но поверхность не выдержала, и лошадь оказалась в воде.

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