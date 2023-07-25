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Премьер-министр Греции: Мы находимся в состоянии войны – полностью сосредоточены на пожарах

Премьер-министр Греции: Мы находимся в состоянии войны – полностью сосредоточены на пожарах

Аномальная жара, накрывшая этим летом Восточную и Южную Европу, привела к большому количеству природных пожаров, ставших для некоторых стран Старого Света настоящим национальным бедствием.

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