Премьер-министр Греции: Мы находимся в состоянии войны – полностью сосредоточены на пожарах

Аномальная жара, накрывшая этим летом Восточную и Южную Европу, привела к большому количеству природных пожаров, ставших для некоторых стран Старого Света настоящим национальным бедствием.
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