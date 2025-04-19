В Бишкеке назвали Россию местом для малообразованных и призвали киргизов бойкотировать русских

J Juri как это чурки так сильно и быстро поумнели? кто им мешал удивлять мир хотя бы лет 100 назад? конечно,- русские и китайцы,которые украли у них все достижения.такие,как компас,бумага,форфор и т.д. Кыкриз-это звучит гордо!

Галина Друзина Всех мигрантов разогнать по своим аулам и кишлакам, как говорил Жириновский - чемодан, вокзал, нах....