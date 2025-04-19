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В Бишкеке назвали Россию местом для малообразованных и призвали киргизов бойкотировать русских

В Бишкеке назвали Россию местом для малообразованных и призвали киргизов бойкотировать русских

На первый взгляд — обычная новость: в Москве провели плановую проверку банного комплекса "Бодрость", в ходе которой обнаружилось, что десятки трудовых мигрантов из Кыргызстана находились в стране с явно нетуристическими целями и естественно без необходимых для трудоустройства документов.

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Комментарии
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J
Juri
как это чурки так сильно и быстро поумнели? кто им мешал удивлять мир хотя бы лет 100 назад? конечно,- русские и китайцы,которые украли у них все достижения.такие,как компас,бумага,форфор и т.д. Кыкриз-это звучит гордо!
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4 час.
Галина Друзина
Всех мигрантов разогнать по своим аулам и кишлакам, как говорил Жириновский - чемодан, вокзал, нах....
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3 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Все правильно Киргизия говорит.Все самые необразованные люмпены и преступники киргизы сейчас в России.Страна избавилась от ненужного безработного балласта и рада этому.Потому что образованные и культурные киргизы никуда не уезжают, а работают на благо страны своей.
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2 час.
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