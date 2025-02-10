Нидерланды и Румыния создали группу для расследования ограбления музея

Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) объявило о создании совместной следственной группы из представителей правоохранительных и судебных органов Нидерландов и Румынии для расследования кражи четырех ценных румынских артефактов из музея Дренте.
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