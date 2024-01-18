Экс-глава Морозовского поселения отделался условным сроком за превышение полномочий

По его вине землям лесного фонда был причинён ущерб более чем на 43 млн рублей. Бывшего главу администрации МО «Морозовское городское поселение» признали виновным в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями при распределении земельных участков многодетным семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии