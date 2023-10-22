Футболисты из Израиля отказались играть в Турции из-за минуты молчания

Израильские футболисты турецкого клуба «Антальяспор» Сагив Ехезкель и Рамзи Сафури не выйдут на матч чемпионата Турции против «Газиантепа» из-за минуты молчания в память о жителях Палестины, погибших в результате ударов израильской армии по сектору Газа.