В Россию привезли новый крупный японский седан: достойная и доступная замена Camry

В Росси открыли предзаказ на новый седан D-класса Nissan Altima. Этот автомобиль, выпускаемый на совместном предприятии Nissan-Dongfeng, обещает стать достойной альтернативой таким популярным моделям, как Honda Accord и Toyota Camry.
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