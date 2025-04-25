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В Харькове горит завод имени Малышева. В Павлограде поражены предприятия

В Харькове горит завод имени Малышева. В Павлограде поражены предприятия

Российские дроны атаковали Днепропетровскую область. Местные власти, традиционно делая акцент на жертвах среди мирных жителей, снова вынуждены признать, что попадания пришлись по промышленным предприятиям.

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