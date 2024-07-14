Загадочный стрелок: в сети ведутся споры вокруг личности, покушавшейся на Трампа

В социальных сетях появилось видео и фото, на которых, предположительно, запечатлен Крукс. На видео мужчина заявляет о своей ненависти к республиканцам и Трампу, а также о том, что "вы взяли не того парня".
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