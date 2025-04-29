Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новости СВО: русские войска замыкают в кольцо Красноармейск

Уже в скором времени армия России возьмет в кольцо Красноармейск Донецкой Народной Республики. Новость об этом обнародовал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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