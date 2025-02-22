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Александр Большунов вернулся в Россию для подготовки к чемпионату в Казани

Александр Большунов вернулся в Россию для подготовки к чемпионату в Казани

Александр Большунов вернулся из тренировочного сбора в Италии, чтобы подготовиться к чемпионату России по лыжным гонкам, который стартует в Казани 1 марта.

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