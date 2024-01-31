Боррель отказался говорить об обещании поставить миллион снарядов Украине

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель отказался комментировать украинским журналистом свои прошлогодние обещания, согласно которым Евросоюз поставит Киеву один миллион снарядов к марту 2024 года.
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