Страна и люди
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Страна и люди

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Боррель отказался говорить об обещании поставить миллион снарядов Украине

Боррель отказался говорить об обещании поставить миллион снарядов Украине

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель отказался комментировать украинским журналистом свои прошлогодние обещания, согласно которым Евросоюз поставит Киеву один миллион снарядов к марту 2024 года.

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