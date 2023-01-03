Наш удар по Дружковке: уничтожены «Хаймарсы», боевики ВСУ, иностранные наёмники

В соцсетях часто именуют это возмездием за Макеевку.Отработали, по-любому, эффективно.Речь об ударе Русской Армии по скоплению вражеской техники в районе ж/д станции и по гостинице МАН (превращённой в "располагу" ВСУшников и иностранных наёмников) в городе Дружковка на западе Донецкой Народной Республики, который пока ещё оккупирован укронацистами.