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Экс-солдат ВСУ: Некоторые бойцы не прошли границу с Польшей, так как были пьяны

Экс-солдат ВСУ: Некоторые бойцы не прошли границу с Польшей, так как были пьяны

Сумевший покинуть польскую военную базу, на которой тренировались военнослужащие Вооружённых сил Украины, солдат проинформировал о том, что части его сослуживцев не удалось попасть на территорию Польши для обучения.

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