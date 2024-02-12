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О заочных арестах и приговорах

О заочных арестах и приговорах

Вот многие смеются над тем, что пидараса=Акунина (Чортишвили) заочно арестовали в рамках УД за фейки и т.

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Комментарии
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СК
Светлана Кожевникова
Все правильно, но лексикон!!!
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4 час.
серый777 котов
А надо просто  изначально ещё со школьной скамейки  таких ставить на хитрый карандашь  и чуть что - сразу предьяву и штрафик- мол беги куда хошь
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4 час.
игорь petroff
а мне &quot;израилевка&quot; понравилось
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2 час.

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