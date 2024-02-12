Вот многие смеются над тем, что пидараса=Акунина (Чортишвили) заочно арестовали в рамках УД за фейки и т.
О заочных арестах и приговорах
Комментарии
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СК
Светлана Кожевникова
Все правильно, но лексикон!!!
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4 час.
серый777 котов
А надо просто изначально ещё со школьной скамейки таких ставить на хитрый карандашь и чуть что - сразу предьяву и штрафик- мол беги куда хошь
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4 час.
игорь petroff
а мне "израилевка" понравилось
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2 час.
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