В Архангельске на Ленинградском проспекте столкнулись три автомобиля

Авария произошла накануне, около четырёх часов утра в районе дома № 2 на Ленинградском проспектеАвария произошла накануне, около четырёх часов утра в районе дома № 2 на Ленинградском проспектеВ пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что водитель «Лады Приора» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где машина столкнулась с двумя автомобилями — «Шкодой» и «Ладой Гранта».