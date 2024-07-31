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Закон, порядок, государство

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Мотострелки группировки войск «Восток» под прикрытием танкистов захватили очередной опорный пункт ВСУ в районе Константиновки на Южно-Донецком направлении СВО

Мотострелки группировки войск «Восток» под прикрытием танкистов захватили очередной опорный пункт ВСУ в районе Константиновки на Южно-Донецком направлении СВО

Используя эффект неожиданности, под прикрытием огня из танков Т-80БВ, наши штурмовики приблизились к позициям врага, спешились и ворвались в окопы и взяли опорный пункт ВСУ, расположенный в лесополосе.

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