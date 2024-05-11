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Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ресторану в Кировском районе Донецка, сообщил 11 мая глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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