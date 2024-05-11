Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ресторану в Кировском районе Донецка, сообщил 11 мая глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии