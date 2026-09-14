Главная проблема российских чипов: 84% материалов — отечественные, но 90% из них изготавливаются из импортного сырья

Отечественная микроэлектроника на 90% зависит от импорта Несмотря на то, что российские предприятия выпускают большую часть специальных материалов для микроэлектроники внутри страны, их производство по-прежнему критически зависит от зарубежного сырья.
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