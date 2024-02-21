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Победительница конкурса на «Авторадио» представила свой проект Владимиру Путину

Победительница конкурса на «Авторадио» представила свой проект Владимиру Путину

Победительница конкурса «Знай наших» на «Авторадио» (радиостанция в составе ГПМ Радио принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу») представила свой бизнес-проект президенту России Владимиру Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени».

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