Победительница конкурса на «Авторадио» представила свой проект Владимиру Путину

Победительница конкурса «Знай наших» на «Авторадио» (радиостанция в составе ГПМ Радио принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу») представила свой бизнес-проект президенту России Владимиру Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени».
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