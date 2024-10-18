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Дикий Юг - Природа Юга России

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Хомяки могут обратиться в Центробанк с жалобой

Хомяки могут обратиться в Центробанк с жалобой

Фото: github.com Новости дня за сегодня сообщают, что руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута сообщил, что готов рассмотреть жалобы от игроков Hamster Combat.

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