Хомяки могут обратиться в Центробанк с жалобой

Фото: github.com Новости дня за сегодня сообщают, что руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута сообщил, что готов рассмотреть жалобы от игроков Hamster Combat.
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