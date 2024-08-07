Герасимов: движение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено

КУРСК, 7 августа, ФедералПресс. Атака ВСУ в Курской области остановлена, сообщает Минобороны России.«Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу РФ», – сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, первого заместителя Министра обороны РФ, генерала армии Валерия Герасимова.