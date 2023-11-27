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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» продлил контракт с Кэмероном Ли на 2 года

Срок соглашения рассчитан на два года. В нынешнем сезоне Кэмерон Ли провел 29 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 12 (2+10) очков при показателе полезности «-7».

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