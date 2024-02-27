Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Федоров
    Сравнивать надо не с девяностыми годами, а анализировать два последних года. Народ зажил лучше? Смертность понизилась?"До чего Путин до...
  • мирас Закироув
    Вперед РОССИЯ! Вариантов нет. И пора уж не языковую  жесткость в ответах  , а   реальную ЖЕСТОКОСТЬ проявить к  недру...Путин очертил отв...
  • Leon Dan
    Идиоты.Надругались над В...

Русские помнят: Захарова назвала все грехи Киева, о которых забыл ООН

Русские помнят: Захарова назвала все грехи Киева, о которых забыл ООН

В русском МИД призвали секретариат ООН, наконец, обратить внимание на преступления киевского режима.Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что с начала конфликта в "стране 404" наблюдается слишком много риторики, "которая могла усугубить конфликт".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх