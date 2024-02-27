В русском МИД призвали секретариат ООН, наконец, обратить внимание на преступления киевского режима.Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что с начала конфликта в "стране 404" наблюдается слишком много риторики, "которая могла усугубить конфликт".