Россияне устроили распродажу жилья в Испании

Россияне бросились избавляться от жилья в Испании по цене, ниже среднерыночной на 10-15%Жители России устроили распродажу жилья в Испании — из-за финансовых ограничений многие собственники бросились избавляться от недвижимости с огромными скидками.
Россияне бросились избавляться от жилья в Испании по цене, ниже среднерыночной на 10-15%Жители России устроили распродажу жилья в Испании — из-за финансовых ограничений многие собственники бросились избавляться от недвижимости с огромными скидками.
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